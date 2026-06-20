WM: Ecuador gegen Curacao ab 2 Uhr LIVE

Für Ecuador ist ein Sieg gegen Underdog Curacao Pflicht. Anderenfalls droht ein jähes WM-Ende, da als letzter Gruppengegner noch die Deutschen warten. In Kansas City wollen die Südamerikaner um ihre Starspieler Moises Caicedo, Piero Hincapie und Willian Pacho diesmal nichts anbrennen lassen und drei Zähler einfahren.