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Gruppe E im Ticker

WM: Ecuador gegen Curacao ab 2 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 09:00
Ecuadors Moises Caicedo
Ecuadors Moises Caicedo(Bild: AFP/DARRIAN TRAYNOR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter WM-Spieltag in Gruppe E: Ecuador trifft auf Curacao. Um 2 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Für Ecuador ist ein Sieg gegen Underdog Curacao Pflicht. Anderenfalls droht ein jähes WM-Ende, da als letzter Gruppengegner noch die Deutschen warten. In Kansas City wollen die Südamerikaner um ihre Starspieler Moises Caicedo, Piero Hincapie und Willian Pacho diesmal nichts anbrennen lassen und drei Zähler einfahren.

Der klare Außenseiter aus der Karibik will sich allerdings teuer verkaufen. Curacao-Coach Dick Advocaat hatte bereits nach dem Deutschlandspiel, dem WM-Debüt des Landes, gemeint: „Das nächste Spiel wird anders sein.“

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