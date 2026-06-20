Die große Musi-Familie feierte wieder gemeinsam

Der coole Cousin und der große Bruder

Veranstalter Sepp Adlmann lenkt die Musi ein bisserl, „aber wir sind alle auf Augenhöhe, und das ist das Schöne daran“. Jene, die nicht als Erste ins Bett gehen, sind die Südsteirer, und als cooler Cousin sieht sich Pietro Basile. Auch die Kärntnerin Adriana steht wieder auf der Bühne: „Ich habe erst am Montag erfahren, dass ich auftrete – es war eine sehr turbulente Woche, aber ich freu’ mich, wieder dabei zu sein.“