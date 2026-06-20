Pilz und Schubert im Innsbrucker Vorstieg-Finale

Die Lokalmatadoren Jessica Pilz und Jakob Schubert haben am Samstag beim Innsbrucker Kletter-Weltcup den Aufstieg ins Finale des Vorstiegs geschafft.
Während im Semifinale viele Favoriten frühzeitig aus der Wand fielen, überzeugte Pilz mit einer 42 knapp hinter der voranliegenden Slowenin Janja Garnbret (43). Mattea Pötzi schied mit 24 als 20. aus.
Schubert kam als Fünfter mit 39+ ins Achter-Finale am Sonntag (19.40 Uhr, live ORF Sport +), der Beste war Neo Suzuki (JPN/52).
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