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Pilz und Schubert im Innsbrucker Vorstieg-Finale

Sport-Mix
20.06.2026 23:15
Jakob Schubert steht im Innsbrucker Vorstieg-Finale.
Jakob Schubert steht im Innsbrucker Vorstieg-Finale.(Bild: Heiko Wilhelm)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Lokalmatadoren Jessica Pilz und Jakob Schubert haben am Samstag beim Innsbrucker Kletter-Weltcup den Aufstieg ins Finale des Vorstiegs geschafft. 

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Während im Semifinale viele Favoriten frühzeitig aus der Wand fielen, überzeugte Pilz mit einer 42 knapp hinter der voranliegenden Slowenin Janja Garnbret (43). Mattea Pötzi schied mit 24 als 20. aus.

Jessica Pilz
Jessica Pilz(Bild: GEPA)

Schubert kam als Fünfter mit 39+ ins Achter-Finale am Sonntag (19.40 Uhr, live ORF Sport +), der Beste war Neo Suzuki (JPN/52).

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