Täter verhaftet
London: Zwei jüdische Männer niedergestochen
Bei einer Messerattacke in London wurden zwei jüdische Männer schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer konnte demnach gefasst werden.
Die jüdische Organisation Shomrim berichtete, dass ein Mann im Stadtteil Golders Green im Norden der britischen Hauptstadt mit einem Messer unterwegs war und versuchte, jüdische Passanten anzugreifen.
Sicherheitskräfte von Shomrim hätten ihn zunächst festgehalten, bevor die Polizei ihn mit einem Elektroschocker überwältigt habe. Die beiden Opfer würden medizinisch versorgt. Die Londoner Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.
Die Polizei bestätigte die Festnahme eines Verdächtigen. Es handle sich um einen 45-jährigen Mann. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum möglichen Tatmotiv. Die Staatsbürgerschaft des Mannes und sein Hintergrund seien Gegenstand von Ermittlungen, hieß es lediglich. Diese werden demnach von der Anti-Terror-Einheit geleitet, „um alle Umstände und mögliche Terrorismusverbindungen aufzuklären“, so die Mitteilung weiter.
Starmer: „Zutiefst beunruhigender Vorfall“
Premierminister Keir Starmer bestätigte bei der Fragestunde im Parlament, dass die Polizei zu dem „zutiefst beunruhigenden Vorfall“ ermittelt. Das Viertel Golders Green im Nordwesten der britischen Hauptstadt ist jüdisch geprägt. Über das mögliche Tatmotiv waren zunächst keine verlässlichen Informationen verfügbar.
Zuletzt kam es in London zu mehreren Angriffen auf jüdische Einrichtungen. Erst vor wenigen Wochen waren etwa vier Krankenwagen einer jüdischen Gemeinde in Golders Green bei einem antisemitisch motivierten Brandanschlag zerstört worden. Mehrere Verdächtige wurden angeklagt.
Israel fordert von London mehr Einsatz gegen Antisemitismus
Israels Außenministerium forderte nach der Attacke ein entschlosseneres Vorgehen Großbritanniens gegen Antisemitismus. „Nach Angriffen auf Synagogen, jüdische Einrichtungen, Gemeindekrankenwagen und nun auch gezielten Attacken auf Juden in Golders Green kann die britische Regierung nicht länger behaupten, die Lage sei unter Kontrolle“, hieß es in einem Post des Ministeriums auf der Plattform X.
Das Außenministerium in Jerusalem schrieb dazu, Starmers Äußerungen seien „kein Ersatz dafür, sich den Ursachen des Antisemitismus zu stellen, der sich im gesamten Vereinigten Königreich ausbreitet“. Jüdinnen und Juden in Großbritannien sollten keine Sicherheitspatrouillen benötigen, um offen als Juden leben zu können, forderte das Ministerium. „Genug der Worte“, hieß es in der Mitteilung. London müsse nun „entschlossen und dringend handeln“.
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