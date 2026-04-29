London: Zwei jüdische Männer niedergestochen

Israel fordert von London mehr Einsatz gegen Antisemitismus

Israels Außenministerium forderte nach der Attacke ein entschlosseneres Vorgehen Großbritanniens gegen Antisemitismus. „Nach Angriffen auf Synagogen, jüdische Einrichtungen, Gemeindekrankenwagen und nun auch gezielten Attacken auf Juden in Golders Green kann die britische Regierung nicht länger behaupten, die Lage sei unter Kontrolle“, hieß es in einem Post des Ministeriums auf der Plattform X.

Das Außenministerium in Jerusalem schrieb dazu, Starmers Äußerungen seien „kein Ersatz dafür, sich den Ursachen des Antisemitismus zu stellen, der sich im gesamten Vereinigten Königreich ausbreitet“. Jüdinnen und Juden in Großbritannien sollten keine Sicherheitspatrouillen benötigen, um offen als Juden leben zu können, forderte das Ministerium. „Genug der Worte“, hieß es in der Mitteilung. London müsse nun „entschlossen und dringend handeln“.