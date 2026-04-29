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„Böse Stiefmutter“

„Bridgerton“-Star Katie Leung kommt zur Comic Con

Society International
29.04.2026 15:14
„Bridgerton“-Star Katie Leung kommt zur Comic Con nach Wien.
„Bridgerton“-Star Katie Leung kommt zur Comic Con nach Wien.(Bild: Netflix)
Porträt von krone.at
Von krone.at

ie diesjährige Ausgabe der Comic Con Vienna darf mit „royalem Besuch“ rechnen: Katie Leung, derzeit in der Rolle der Lady Araminta Gun in der Serie „Bridgerton“ zu sehen, wurde am Mittwoch als erster Gast für die Veranstaltung am 21. und 22. November angekündigt. 

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Katie Leung wurde als Cho Chang in „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) bekannt und rasch zum Fan-Liebling. 2021 betrat sie mit der Netflix‑Adaption von „League of Legends“ eine neue Bühne und verlieh in der gefeierten Serie Arcane der jungen Ermittlerin Caitlyn Kiramman ihre Stimme – einer prinzipientreuen Ordnungshüterin aus Piltover, die sich zwischen Machtspielen und dem Chaos von Zaun behauptet.

„Böse Stiefmutter“
Aktuell ist sie in der vierten Staffel von „Bridgerton“ (2026) in der Rolle der intriganten Stiefmutter Lady Araminta Gun zu sehen – einer Figur, die mit feiner Eleganz und berechnender Kälte das gesellschaftliche Parkett Londons aufmischt.

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„Was die Vienna Comic Con besonders macht, ist nicht ein einzelnes Highlight, sondern das Zusammenspiel aus vielen Welten, die hier gleichzeitig stattfinden – und genau das wollen wir weiter ausbauen“, sind sich die beiden Veranstalter Patrick Krippner und Chang Xue einig.

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