„Bridgerton“-Star Katie Leung kommt zur Comic Con

Katie Leung wurde als Cho Chang in „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) bekannt und rasch zum Fan-Liebling. 2021 betrat sie mit der Netflix‑Adaption von „League of Legends“ eine neue Bühne und verlieh in der gefeierten Serie Arcane der jungen Ermittlerin Caitlyn Kiramman ihre Stimme – einer prinzipientreuen Ordnungshüterin aus Piltover, die sich zwischen Machtspielen und dem Chaos von Zaun behauptet.