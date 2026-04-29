5,5 Mio. Euro von heimischen Anlegern verschwunden

Landeskriminalamt ermittelt, WKStA schweigt

Selbstverständlich, so einer der Betroffenen aus der Steiermark, würde man bei solchen Investitionen „mit einem gewissen Risiko rechnen“, sein Geld zu verlieren. Man bekomme jedoch bis heute keine Informationen, Rückfragen an die aktuellen Geschäftsführer der Arax-Gruppe sollen unbeantwortet bleiben. Der Tatbestand der (qualifizierten) Veruntreuung der Gelder liegt zumindest nahe. Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte man zu dem laufenden Verfahren, in dem auch das Landeskriminalamt Wien ermittelt, der „Krone“ gegenüber keine Auskunft erteilen.