Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start-up-Investment:

5,5 Mio. Euro von heimischen Anlegern verschwunden

Wirtschaft
29.04.2026 15:13
5,5 Millionen Euro von Start-up-Anlegern aus Österreich sind verschwunden.
5,5 Millionen Euro von Start-up-Anlegern aus Österreich sind verschwunden.(Bild: Andi Schiel)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Es klang zunächst wie eine österreichische Erfolgsgeschichte: 136 Anleger investierten 2021 ihr Vermögen in ein Start-up für Medizinprodukte. Nach mehreren Eigentümerwechseln fehlt von dem einbezahlten Geld seit Juni 2025 aber jede Spur. Der Verdacht der Veruntreuung von 5,5 Millionen Euro steht im Raum.

0 Kommentare

Wer in Österreich einen Teil seines Geldes investieren möchte, ist bei einer Vermögensveranlagungs-Plattform wie der Arax-Gruppe an und für sich gut aufgehoben. Das dachten sich im Jahr 2021 auch 136 österreichische Anleger, die dort auch noch in das heimische Medizinprodukt-Start-up Biocrates investierten. Ein sicherer Hafen, bei dem sich sämtliche Beteiligten in Österreich befinden. Sollte man zumindest meinen, es kam – mutmaßlich – ganz anders.

Die Anleger investierten in ein österreichisches Start-up für Medizinforschung.
Die Anleger investierten in ein österreichisches Start-up für Medizinforschung.(Bild: digicomphoto - stock.adobe.com)

Verkauf von Start-up, dann passierte nichts mehr
2025 wurde das Start-up an einen weltweit führenden Hersteller wissenschaftlicher Instrumente verkauft. Auch das klang nach Erfolgsgeschichte. Seither warten die Anleger jedoch auf die Auszahlung ihrer veranlagten 5,5 Millionen Euro. Jene hätte laut Closing bereits im Juni 2025 stattfinden sollen. Der Wiener Jurist Mag. Georg Royer, der einige der Anleger rechtlich vertritt, hegt den „begründeten Verdacht, dass über 5 Millionen Euro auf mehrere Konten anderer Gesellschaften transferiert wurden“. 

Zitat Icon

Es muss unverzüglich aufgeklärt werden, wo sich das Geld der Anleger befindet.

Mag. Georg Royer vertritt die Interessen der möglichen Geschädigten

Bild: different marketing

Drei Eigentümerwechsel führten ins Chaos
Möglicher Hintergrund: Bei der Arax Capital und den dazugehörigen Treuhandfirmen kam es seit Sommer 2025 gleich zu dreimaligen Eigentümerwechseln. Die Namen der zwischenzeitlichen Geschäftsführer tauchen laut „Krone“-Informationen auch in anderen Ermittlungsverfahren auf, zum Beispiel im Zusammenhang mit Insolvenzen der Firma SVETA. Da jedoch selbstverständlich für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung gilt, nimmt die „Krone“ vorläufig davon Abstand, deren Namen zu nennen. 

Zitat Icon

Als Anleger glaubt man, in Österreich auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt frage ich mich ernsthaft, wo hier die Rechtssicherheit bleibt.

Hans Peter J. bangt um sein veranlagtes Geld

Landeskriminalamt ermittelt, WKStA schweigt
Selbstverständlich, so einer der Betroffenen aus der Steiermark, würde man bei solchen Investitionen „mit einem gewissen Risiko rechnen“, sein Geld zu verlieren. Man bekomme jedoch bis heute keine Informationen, Rückfragen an die aktuellen Geschäftsführer der Arax-Gruppe sollen unbeantwortet bleiben. Der Tatbestand der (qualifizierten) Veruntreuung der Gelder liegt zumindest nahe. Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte man zu dem laufenden Verfahren, in dem auch das Landeskriminalamt Wien ermittelt, der „Krone“ gegenüber keine Auskunft erteilen. 

Zitat Icon

Nach Auskunft unseres Mandanten wurden in der Zeit seiner Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe alle Tätigkeiten ordnungsgemäß abgewickelt.

Jurist Dr. Franz Markus Nestl vertritt einen der nun Verdächtigten.

Beschuldigter weist Anschuldigungen von sich
Was genau bei der Projektgesellschaft „Arax Projekt zwei GmbH & Co KG“ passiert ist, müssen nun wohl die Strafverfolgungsbehörden herausfinden. Einer der laut Ermittlungen Beschuldigten gab gegenüber der „Krone“ an,  zum Zeitpunkt seiner Abberufung als Geschäftsführer (10.06.2025, Anmerkung der Redaktion) wären „sämtliche Anlegergelder ordnungsgemäß und vollständig auf dem hierfür vorgesehenen Treuhandkonto verbucht“ gewesen. Die erhobenen Anschuldigungen weist er ausdrücklich zurück. 

Zitat Icon

Zum Zeitpunkt meiner Abberufung waren sämtliche Anlegergelder ordnungsgemäß und vollständig auf dem vorgesehenen Treuhandkonto verbucht.

Einer der Beschuldigten, der am 10.06.2025 aus der Arax-Gruppe ausgeschieden ist.

„Wo bleibt die Rechtssicherheit?“
Die „Krone“ erreichte den Anwalt eines weiteren Verdächtigen in der Causa. Rechtsanwalt Dr. Franz Markus Nestl betonte, dass auch in der Geschäftsführerzeit seines Mandanten „alle Tätigkeiten ordnungsgemäß abgewickelt wurden“. Weitere Auskünfte werde es nicht geben. Wo sein Geld geblieben ist, klären derartige Antworten jedoch nicht, meint Hans Peter J. „Als Anleger glaubt man, in Österreich auf der sicheren Seite zu sein“, seufzt er. Er frage sich mittlerweile ernsthaft, „wo hier die Rechtssicherheit bleibt“. 

Der Fall liegt laut „Krone“-Informationen bei der WKStA und dem LKA Wien.
Der Fall liegt laut „Krone“-Informationen bei der WKStA und dem LKA Wien.(Bild: APA/BARBARA LORENCZ)

Anwaltsschreiben bleibt seit Monaten unbeantwortet
„Es muss unverzüglich aufgeklärt werden, wo sich das Geld der Anleger befindet“, betont Jurist Mag. Georg Royer gegenüber der „Krone“. Der Erlös aus dem erfolgreichen Verkauf der Anteile an Biocrates befindet sich offensichtlich nicht auf dem hierfür vorgesehenen Konto. Auch ein anwaltliches Schreiben mit der Frage zum Verbleib der 5,5 Millionen Euro blieb seit Dezember 2025 unbeantwortet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
29.04.2026 15:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
172.666 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
154.491 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
131.751 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1640 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1452 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1424 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Mehr Wirtschaft
Start-up-Investment:
5,5 Mio. Euro von heimischen Anlegern verschwunden
Österreich im Fokus
Geldwäsche-Richtlinie bringt neues EU-Verfahren
Betrieb in Knittelfeld
Werkzeugbauer schließt: 64 Stellen gestrichen
Belastungen steigen
Fast 19 Prozent der Österreicher armutsgefährdet
Wie geht das in Tirol?
Kein Windrad – und trotzdem fließt bald Windstrom
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf