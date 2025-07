Geldregen für NGOs: Die komplette Österreich-Liste

7,4 Milliarden Euro zahlt die EU-Kommission für Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) – und das fast ohne Kontrolle und Transparenz. In Brüssel toben sich damit Lobbyisten auf Steuerzahlerkosten aus. Die „Krone“ bringt jetzt die komplette, geheime Liste mit EU-Geldern in Millionenhöhe, die in Österreich an teils hinterfragenswerte Vereine ausbezahlt wurden: Transparenz ist gleich null.