Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee

Es ist ein Satz, der vor wenigen Jahren in Deutschland politisch undenkbar gewesen wäre: „Wir werden konventionell zur stärksten Armee Europas“, kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz vor Kurzem an. Und er versprach: Die Bundesregierung werde der Bundeswehr alle Mittel geben, die sie brauche. Verteidigungsminister Boris Pistorius legte in der vergangenen Woche nach: „Langfristig werden wir technologische Überlegenheit herstellen.“