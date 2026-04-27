Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee

Die Bundesrepublik erlebt einen historischen Kurswechsel in der Sicherheitspolitik. Dreistellige Milliardenbeträge fließen in Ausrüstung, Personal und neue Technologien, so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die „Krone“ zeigt, was hinter dem gigantischen Umbau steckt.
Es ist ein Satz, der vor wenigen Jahren in Deutschland politisch undenkbar gewesen wäre: „Wir werden konventionell zur stärksten Armee Europas“, kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz vor Kurzem an. Und er versprach: Die Bundesregierung werde der Bundeswehr alle Mittel geben, die sie brauche. Verteidigungsminister Boris Pistorius legte in der vergangenen Woche nach: „Langfristig werden wir technologische Überlegenheit herstellen.“
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