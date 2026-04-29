NGO-Anzeige gegen Österreich

Überdies zeichnet sich diese Anzeige durch eine besondere Kuriosität aus: treibende Kraft dabei ist nämlich die „Asyl-Koordination Österreich“, eine weit links stehende NGO. Und diese erhält nach Erkenntnissen des „kleinen Untersuchungsausschusses“ von vier verschiedenen Ministerien Förderungen von etwa 16 Millionen Euro. Allein von Innenminister Karner, gegen dessen Einschränkung des Familiennachzug nun dieses Vertragsverletzungsverfahren verlangt wird, an die 8 Millionen.