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Das große Interview

„Froh, dass ich in den alten Zeiten aktiv war“

Formel 1
30.04.2026 18:30
David Coulthard.
David Coulthard.(Bild: GEPA pictures)
Porträt von Ann-Sophie Walten
Von Ann-Sophie Walten

Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard plaudert bei seinem Österreich-Besuch mit der „Krone“ über die neue Ära in der Königsklasse. Er zeigt sich über die neuen Änderungen beim Miami Grand Prix positiv überrascht und erklärt, warum man in der Formel 1 keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte.

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Zwischen 1994 und 2008 bestritt David Coulthard für Williams, McLaren und Red Bull 246 Grand Prix, feierte 13 Siege, wurde 2001 Vizeweltmeister. Der Rennstrecke bleibt er nach wie vor erhalten ...

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