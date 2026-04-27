Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz

Trump verkündete „vollständige Kontrolle“ über Meerenge

US-Präsident Donald Trump sagte hingegen am Donnerstag, die USA hätten die „vollständige Kontrolle“ über die Straße von Hormuz. Die Meerenge sei „dichtgemacht“, bis der Iran einem Abkommen zustimme. Beweise legt Trump nicht vor. Auch die US-Militärführung Centcom hatte Berichten über Durchlässigkeit der eigenen Seeblockade zuvor widersprochen. „Im Rahmen der US-Blockade gegen den Iran haben die US-Streitkräfte 29 Schiffe angewiesen, umzukehren oder in den Hafen zurückzukehren“, hieß es in einer Stellungnahme auf X. Berichte über konkrete Schiffe, die die Blockade durchfahren hätten, seien falsch.