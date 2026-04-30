Jankes Traumfrau? „Will nicht diskutieren müssen!“

Eifersucht? Ein rotes Tuch für Paul Janke. Denn als DJ, TV-Star und Social-Media-Influencer lebt er ein Leben in der Öffentlichkeit. Seine Fans? Vorrangig weiblich. Was seine Traumfrau mitbringen muss und warum sie die Sonne lieben sollte? Das und mehr erzählt er Mario Grüninger im „Krone“-Interview.