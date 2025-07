17 Milliarden an NGOs: Die komplette Europa-Liste

Vergangene Woche veröffentlichte die „Krone“ die komplette Liste an Förderungen, die die EU-Kommission an österreichische NGOs ausgeschüttet hat. 270 Millionen Euro sind es, die zwischen 2019 und 2023 an mehr als 200 Vereine wanderten. Der Aufschrei von einigen aufgekratzten NGO-Vertretern war groß, Attacken auf die „Krone“ blieben nicht aus. Gar so, als ob sich einige ertappt gefühlt hätten. Dabei wurde lediglich gezeigt, was alle angehen sollte: nämlich der Umgang mit Steuergeld.