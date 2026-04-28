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Barge ist bei Wal

Tag X: „Timmy“ soll in die Nordsee gebracht werden

Ausland
28.04.2026 08:15
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wal „Timmy“ soll am Dienstag tatsächlich von der Ostsee zurück ins offene Meer gebracht werden. Die Rettung jedoch ist riskant und sein Zustand kritisch.

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Nach etwa vier Wochen steht die Rettung des geschwächten Walbullen „Timmy“ an einem entscheidenden Punkt. Er war wiederholt vor der Insel Poel auf Sandbänken gestrandet.

Viele Helfer, Taucher und Tierärzte kümmern sich intensiv um das stark geschwächte Tier. Die „Free Willy“-Crew vor Ort ist einigermaßen zuversichtlich.

  • Noch vor 8 Uhr morgens ist die Barge (siehe Information unten) bei „Timmy“ angekommen. Die Rinne vor Poel war bereits in den letzten Tagen vorbereitet worden. „Timmy“ wurden zudem frische Tücher aufgelegt.
Vor fast einem Monat ist der Buckelwal vor der Insel Poel gestrandet. Jetzt rückt ein ...
Vor fast einem Monat ist der Buckelwal vor der Insel Poel gestrandet. Jetzt rückt ein schwimmendes „Aquarium“ an. Eine spezielle Barge ist unterwegs, um „Timmy“ ins offene Meer zu transportieren.(Bild: AFP/DANNY GOHLKE)

„Schwimmendes Aquarium“
Am Dienstagmorgen soll der entscheidende Rettungsversuch starten. Dabei wird „Timmy“ in eine sogenannte Mega-Barge – ein 50 Meter langes Spezialschiff, das für den Transport havarierter Schiffe gebaut wurde – verladen, die ihn über mehr als 400 Kilometer zurück Richtung Nordsee bringen soll.

Hier sehen Sie ein Video der Barge:

Verladung großes Risiko
Dieser Moment gilt als besonders kritisch, da die Verladung des geschwächten Wals das größte Risiko der gesamten Rettungsaktion darstellt, berichtet die „Bild“.

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Ob „Timmy“ den Transport überlebt und tatsächlich wieder ins offene Meer gelangt, ist ungewiss. Einige Experten befürchten, der Wal werde ertrinken, da er zu sehr geschwächt sei.

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