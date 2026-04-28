„Meine Ehe wird jetzt völlig falsch dargestellt“

Der Reihe nach: Benjamin Karl, wortgewandter und bei Journalisten daher durchaus begehrter Snowboard-Hero, packte aus. Mehr, als ihm im Nachhinein wohl lieb sein dürfte. Als Interview-Gast im Podcast „Mind Games“ sinniert er erstaunlich offen (und, wie er zugibt, dezent patschert) über seine Ehe. So sei seine Frau vor geraumer Zeit – im Zuge seines Umstiegs vom Snowboard aufs Rennrad – mit dem sinngemäßen Wunsch nach mehr Freiheit, bei ihrem Gatten vorstellig geworden. Einigermaßen zu dessen Unverständnis. Schließlich sei er für den finanziellen Background der Familie, das Haus, den Pool – alles, „was sie immer wollte“ – zuständig. Folgerichtig hätten seine Termine Vorrang zu genießen, „wenn ich zum Beispiel nach Wien muss“. Und wenn nicht? Dann seien die Kinder groß genug, um zu verkraften, wenn Mama und Papa getrennte Wege gehen. Denn: „Ich kann nicht raus aus meiner Haut, das ist mein Leben. Sport ist die Art, wie ich mein Geld verdiene.“