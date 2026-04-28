Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Benjamin Karl:

„Meine Ehe wird jetzt völlig falsch dargestellt“

Wintersport
28.04.2026 15:30
Benjmain Karl hat nach einem Sager über seine Ehe Erklärungsbedarf.
Benjmain Karl hat nach einem Sager über seine Ehe Erklärungsbedarf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ja, meine Wortwahl war blöd“, gesteht Benjamin Karl. Der Doppel-Olympiasieger will nach seinem Shitstorm-trächtigen Interview im Podcast „Mind Games“ gegenüber der „Krone“ aber von Machotum oder Hinterwäldlerei nichts wissen: „Meine Ehe wird jetzt völlig falsch dargestellt.“

0 Kommentare

Der Reihe nach: Benjamin Karl, wortgewandter und bei Journalisten daher durchaus begehrter Snowboard-Hero, packte aus. Mehr, als ihm im Nachhinein wohl lieb sein dürfte. Als Interview-Gast im Podcast „Mind Games“ sinniert er erstaunlich offen (und, wie er zugibt, dezent patschert) über seine Ehe. So sei seine Frau vor geraumer Zeit – im Zuge seines Umstiegs vom Snowboard aufs Rennrad – mit dem sinngemäßen Wunsch nach mehr Freiheit, bei ihrem Gatten vorstellig geworden. Einigermaßen zu dessen Unverständnis. Schließlich sei er für den finanziellen Background der Familie, das Haus, den Pool – alles, „was sie immer wollte“ – zuständig. Folgerichtig hätten seine Termine Vorrang zu genießen, „wenn ich zum Beispiel nach Wien muss“. Und wenn nicht? Dann seien die Kinder groß genug, um zu verkraften, wenn Mama und Papa getrennte Wege gehen. Denn: „Ich kann nicht raus aus meiner Haut, das ist mein Leben. Sport ist die Art, wie ich mein Geld verdiene.“

Bei Olympia in Cortina räumte Karl groß ab.
Bei Olympia in Cortina räumte Karl groß ab.(Bild: Christof Birbaumer)

Strukturelles Problem?
Mehr hat Karl nicht gebraucht. Seine Äußerungen kam in vielen Gesellschaftsschichten alles andere als smart daher. Macho-Attitüde, Hinterwäldlertum, Machtmissbrauch, Egoismus, Ewiggestrigkeit – der Shitstorm gegen Karls Auffassung vom Phänomen Ehe speiste sich mit allen Klassikern des emanzipatorischen Verbal-Arsenals. Medien spielten die „Schock-Aussagen“ rauf und runter, Paar-Coaches rückten zur Erklärung/Verurteilung aus und wollten Karls Äußerungen nicht als Privatangelegenheiten oder Einzelfall vorüberziehen lassen, sondern es als strukturelles Problem etikettieren.

Und der Olympiasieger? Reagierte in einer ersten Insta-Story noch tendenziell bockig („Wenn ich euch die Wahrheit sage, passt‘s euch nicht“), dann eher süffisant bis dezent reuig. Er habe Frühstück für die Kinder zubereitet, seine Frau sei inzwischen außer Haus und in der Arbeit, die sie liebe, erklärte er. Und dann pflichtbewusst ab- und den Geschirrspüler eingeräumt. Und übrigens, was noch „missverstanden“ wurde: Seine Frau dürfe jederzeit auf Urlaub fahren, „kein Problem“, es gehöre nur ordentlich abgestimmt.

„Glaubt das ernsthaft jemand?“
Im Gespräch mit sportkrone.at präzisiert er: „Es war blöd von mir formuliert. Aber meine Ehe wird jetzt völlig falsch dargestellt. Glaubt irgendjemand ernsthaft, die Ehe würde 20 Jahre funktionieren und halten, wenn meine Frau permanent so unglücklich wäre?“ Er sei beileibe kein Frauenhasser. „Ich liebe Frauen, speziell meine“, sagt der 40-Jährige. Gattin Nina, fügt er süffisant an, lebe in absoluter Freiheit und im Glück. Andere Interpretationen seines Auftritts? Lachhaft. Außerdem: „Die Menschen wollen immer Ehrlichkeit. Aber wenn ich ehrlich spreche, passt es ihnen auch nicht.“

Das Gespräch mit der „Krone“ unterbricht Karl übrigens zwischenzeitlich. „Ich koche nämlich gerade selbst für meine Kids und mich und muss kontrollieren, ob die Nudeln schon al dente sind“, erklärt er augenzwinkernd.

„Abenteuerlich und falsch“
Noch am Donnerstagvormittag wurde die „inkriminierte“ Podcast-Folge offline genommen. Die Beleidigungen gegen Karl seien zu massiv geworden, weswegen er um die Löschung des Videos gebeten habe, erklärte der „Host“ des Podcasts in einer Social-Media-Story. „Dass Leute sich jetzt erlauben, über mein inzwischen 40-jähriges Leben aufgrund eines Fünf-Minuten-Schnipsels zu urteilen, finde ich abenteuerlich und falsch.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
28.04.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
126.283 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
109.217 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.162 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1774 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1606 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1446 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Wintersport
Benjamin Karl:
„Meine Ehe wird jetzt völlig falsch dargestellt“
Streit in Frankreich
Wo finden die 2030 Olympia-Eishockeyspiele statt?
Gegen ihre Kritiker
Vonn-Seitenhieb: „Manchmal hab ich das Gefühl …“
Ski-Star emotional
Mikaela Shiffrin unter Tränen: „Du hast gewonnen!“
Skisprung-Coach warnt
Klartext? „… dann wird dieser Sport aussterben!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf