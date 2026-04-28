„Meister der Zeit“ fertigte einzigartige Uhr

In der kleinen Manufaktur in Weitra ist etwas entstanden, das die Welt im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung hält: Eine Uhr, die nicht nur Zeit misst, sondern sie um den Globus sichtbar macht – präzise, mechanisch, kompromisslos.
Es ist das leise Ticken, das hier den Ton angibt. Kein hektisches Summen, kein digitales Blinken – sondern Handwerk. Feinmechanik. Geduld. Uhrmachermeister Michael Albert Meyer baut seit jeher keine gewöhnlichen Zeitmesser. Er erschafft Weltverständnis fürs Handgelenk.
Sein neuestes Projekt: eine mechanische 24-Stunden-Weltzeituhr – Unikat und zugleich Kampfansage an die Schnelllebigkeit unserer Zeit. Während herkömmliche Uhren im Zwölf-Stunden-Takt denken, dreht sich hier alles einmal rund um den Globus. Der innere Teil des Zifferblatts rotiert exakt in 24 Stunden. Darauf angeordnet sind die Metropolen dieser Welt – von London über Wien bis Tokio. Sie wandern lautlos mit. Ein Blick genügt. Wer die Position einer Stadt erkennt, weiß sofort, wie spät es dort ist. Tag oder Nacht.
Liebevolle Handarbeit
Was nach Hightech klingt, ist perfekte Handarbeit: Ein fein veredeltes Aufzugswerk, mit Genfer Streifen dekoriert, rhodiniert und auf Rubinen gelagert. Präzise einreguliert, mit einer Gangreserve von 48 Stunden – zwei Tage, in denen dieses Kunstwerk völlig autark die Kontinente am Laufen hält. „Jede meiner Uhren ist ein zeitloses Unikat“, so Meyer, der dafür sorgt, dass sogar im klassischen Land der Uhren, der Schweiz, angesichts dieser Präzision die Welt für eine Sekunde innehält.
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