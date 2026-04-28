„Meister der Zeit“ fertigte einzigartige Uhr

Sein neuestes Projekt: eine mechanische 24-Stunden-Weltzeituhr – Unikat und zugleich Kampfansage an die Schnelllebigkeit unserer Zeit. Während herkömmliche Uhren im Zwölf-Stunden-Takt denken, dreht sich hier alles einmal rund um den Globus. Der innere Teil des Zifferblatts rotiert exakt in 24 Stunden. Darauf angeordnet sind die Metropolen dieser Welt – von London über Wien bis Tokio. Sie wandern lautlos mit. Ein Blick genügt. Wer die Position einer Stadt erkennt, weiß sofort, wie spät es dort ist. Tag oder Nacht.