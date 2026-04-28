Tankstellen-Räuber fesselte Frau an Spülbecken

Ein unmaskierter Mann betrat Ende März in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha) eine Tankstelle gegen 21.45 Uhr. Zunächst dürfte der Mann den Kauf diverser Artikel im Shop vorgegeben haben. Als die Angestellte dann die Kasse öffnete, zog der Beschuldigte jedoch plötzlich eine silberne Faustfeuerwaffe aus seiner Umhängetasche und bedrohte die Frau damit.