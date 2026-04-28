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Im Jahr der Heim-WM

Kein Käufer! Müller und Co. droht Vancouver-Aus

Fußball International
28.04.2026 15:13
Whitecaps-Star Thomas Müller
Whitecaps-Star Thomas Müller(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Just im Jahr der Heim-WM droht Kanada der Abgang eines Fußball-Aushängeschilds. So müssen die Vancouver Whitecaps womöglich bald ihren Standort verlassen. Denn der seit 2011 in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) vertretene Klub von Ex-Bayern-Star Thomas Müller ist auf der Suche nach einem geeigneten Käufer, der das Team in der Stadt an der kanadischen Westküste hält, bisher nicht fündig geworden.

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Nach Gesprächen mit über 100 Interessenten in den vergangenen 16 Monaten sei aber bisher kein tragfähiges Angebot für den MLS-Finalisten des Vorjahres eingegangen, teilte der Klub mit. Sollte sich kein Käufer mit dem Standort Vancouver finden, ist ein Umzug in eine andere Stadt möglich. Dies ist in Nordamerika keine Seltenheit.

Müssen die Whitecaps Vancouver verlassen?
Müssen die Whitecaps Vancouver verlassen?(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rich Lam)

Basketball-Champion Oklahoma City Thunder ging 2008 beispielsweise aus den Seattle SuperSonics hervor.

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