Kein Käufer! Müller und Co. droht Vancouver-Aus

Nach Gesprächen mit über 100 Interessenten in den vergangenen 16 Monaten sei aber bisher kein tragfähiges Angebot für den MLS-Finalisten des Vorjahres eingegangen, teilte der Klub mit. Sollte sich kein Käufer mit dem Standort Vancouver finden, ist ein Umzug in eine andere Stadt möglich. Dies ist in Nordamerika keine Seltenheit.