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Budget neu: Sind Sie Gewinner oder Verlierer?

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28.04.2026 15:33
Die Bundesregierung hat am Montag den Finanzplan für die kommenden zwei Jahre präsentiert.
Die Bundesregierung hat am Montag den Finanzplan für die kommenden zwei Jahre präsentiert.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Die Verteilung des Bundesbudgets steht fest. Doch wie treffen die Anpassungen die „Krone“-Leser? Wer profitiert besonders, wer kommt hingegen zu kurz? Welche Auswirkungen erwarten Sie auf Ihre finanzielle Situation? Diskutieren Sie mit und sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Ein wichtiger Eckpunkt des Finanzplans ist die Senkung der Lohnnebenkosten. Von dieser profitieren insbesondere Unternehmen. Auch die Elementarpädagogik und die Pflege zählen zu den Gewinnern des neuen Budgets. Pensionisten müssen sich jedoch mit einem kleineren Kuchenstück zufriedengeben und auch auf Bezieher von Arbeitslosengeld und Teilzeitangestellte dürften Abstriche zukommen.

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Ihre Meinung ist gefragt!

Was halten Sie vom neuen Finanzplan der Regierung? Genügen die Maßnahmen, um den österreichischen Schuldenberg langfristig abzubauen? Welche Anpassungen treffen Sie persönlich? Denken Sie, dass die Senkung der Lohnnebenkosten auch zu einem höheren Nettogehalt der Angestellten und Arbeiter führen wird? Teilen Sie Ihre Sichtweise mit der Community!

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