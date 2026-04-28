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Kritik an Israel

Ärzte ohne Grenzen: „Wasser als Waffe“ in Gaza

Ausland
28.04.2026 15:19
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser im Gazastreifen ist oft problematisch, bis unmöglich.
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser im Gazastreifen ist oft problematisch, bis unmöglich.(Bild: AFP/EYAD BABA)
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Von krone.at

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) wirft Israel vor, Wasser im Gazastreifen als Waffe genutzt zu haben. Der Zugang zu Wasser sei den Menschen „als Kollektivbestrafung“ systematisch vorenthalten worden, heißt es in einem Bericht der Organisation. Das israelische Militär sowie die zuständige israelische Behörde Cogat weisen die Vorwürfe zurück.

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Die israelischen Behörden hätten fast 90 Prozent der Wasser- und Abwasserinfrastruktur systematisch zerstört oder beschädigt, darunter Entsalzungsanlagen, Bohrlöcher, Pipelines und Kanalisation, so Ärzte ohne Grenzen.

„Wasser als Waffe“
Der Bericht bezieht sich auf den Zeitraum seit Beginn des israelischen Krieges gegen die Terrororganisation Hamas im Oktober 2023 bis Ende 2025. Terroristen aus dem Gazastreifen hatten zuvor Israel überfallen, 1200 Menschen getötet und rund 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Die Menschen stehen oft Schlange, um an Wasser zu gelangen.
Die Menschen stehen oft Schlange, um an Wasser zu gelangen.(Bild: AFP/BASHAR TALEB)

  „Die israelischen Behörden begehen einen Völkermord, der durch die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft ermöglicht wird“, heißt es in dem Bericht „Wasser als Waffe“.

Einfuhr von Ersatzteilen behindert?
Das Militär habe die Einfuhr von Material zur Wasserversorgung konsequent blockiert, sagt MSF-Notfallmanagerin Claire San Filippo. Jeder dritte MSF-Antrag, etwa Reparaturmaterial, Generatoren oder Motoröl einzuführen, sei abgelehnt oder ignoriert worden. MSF habe dokumentiert, wie das israelische Militär auf deutlich markierte Wassertransporter geschossen und Bohrlöcher für Grundwasser zerstört habe. Menschen seien an Wasserausgabestellen getötet und verletzt worden. MSF ist nach eigenen Angaben nach den örtlichen Behörden der zweitgrößte Produzent und ein wichtiger Lieferant von Wasser im Gazastreifen.

Israel weist Angaben zurück
Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat bezeichnet die Vorwürfe als haltlos. Israel stelle selbst Wasser für die Menschen im Gazastreifen bereit. Die Versorgung mit Wasser übersteige regelmäßig den Bedarf, so die Behörde. Israel habe vier Wasserleitungen in Betrieb, die kontinuierlich gewartet und bei Bedarf repariert würden.

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Noch vor Veröffentlichung des Berichts teilte das israelische Militär mit: „Entgegen den Behauptungen blockiert der Staat Israel die Wasserversorgung des Gazastreifens nicht und setzt sich grundsätzlich dafür ein, die Wasserversorgung des Gazastreifens zu ermöglichen und zu erleichtern.“ Den Angaben zufolge versorgt Israel auch zwei Entsalzungsanlagen mit Strom. Dutzende Brunnen und Wasserpumpanlagen würden auf Antrag internationaler Organisationen mit Treibstoff versorgt.

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