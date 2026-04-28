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Wirbel um Hitserie

Bonham Carter raus! Mega-Zoff bei „White Lotus“?

Society International
28.04.2026 16:00
Was ist am Luxus-Set von „White Lotus“ passiert? Warum Helena Bonham Carter plötzlich aussteigt
Was ist am Luxus-Set von „White Lotus“ passiert? Warum Helena Bonham Carter plötzlich aussteigt(Bild: APA/AFP/POOL/Yui Mok)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Mega-Wirbel um Helena Bonham Carter (59)! Die Hollywood-Ikone ist völlig überraschend aus der Erfolgsserie „The White Lotus“ ausgestiegen – obwohl Serienmacher Mike White (55) ihr die Rolle extra auf den Leib geschrieben haben soll.

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Man fragt sich: Was ist denn da am Set passiert? Offiziell heißt es von HBO nur: Die Figur habe „am Set nicht richtig funktioniert“. Die Rolle werde jetzt komplett überarbeitet, neu geschrieben – und neu besetzt. Klingt höflich. Doch hinter den Kulissen brodelt offenbar mehr! 

Knallte es mit einer Kollegin?
Laut „Daily Mail“ soll es am Set ordentlich gekracht haben. Eine anonyme Quelle behauptet: Helena Bonham Carter habe nach einem Streit mit Kollegin Sandra Bernhard (70) die Reißleine gezogen.

„Es heißt, Helena sei wegen eines Streits mit Sandra gegangen“, zitiert das Blatt den Insider.

Brisant: Ein Sprecher von Bonham Carter weist das sofort zurück. Seine klare Ansage: Helena habe Sandra Bernhard nie getroffen! Einen anderen Grund für den plötzlichen Ausstieg nennt er allerdings nicht.

Helena Bonham Carter im Februar in London
Helena Bonham Carter im Februar in London(Bild: PPS/www.PPS.at)

Rolle extra für Helena geschrieben
Besonders überraschend: Serienschöpfer Mike White soll die Rolle extra für Bonham Carter entwickelt haben. Umso größer jetzt der Schock bei Fans.

In einem offiziellen Statement heißt es, White, HBO und das Produktionsteam bedauerten sehr, dass es nicht zur Zusammenarbeit komme. Gleichzeitig betonten sie, weiterhin „leidenschaftliche Fans“ der Schauspielerin zu sein und hofften auf ein gemeinsames Projekt in Zukunft.

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Luxus, Stars und Drama an der Côte d’Azur
Die vierte Staffel von „The White Lotus“ spielt diesmal in Frankreich – mit luxuriösen Drehorten in Paris, Cannes, Saint-Tropez und Monaco.

Als Kulisse dient unter anderem das Nobelhotel Château de la Messardière in Saint-Tropez. Auch das berühmte Hôtel Martinez in Cannes soll Teil des Serien-Universums werden.

Am 15. April verkündeten die Serienmacher auf Instagram, dass die Produktion begonnen habe: 

Zum Star-Ensemble gehören unter anderem Heather Graham, Kumail Nanjiani, Vincent Cassel, Steve Coogan und Rosie Perez.

Nur eine fehlt jetzt: Helena Bonham Carter.

Ob wirklich nur kreative Gründe dahinterstecken? Oder ob am Luxus-Set längst die Fetzen flogen? Das wahre Drama scheint diesmal nicht erst in der Serie stattzufinden.

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