Auch Google schließt KI-Pakt mit dem Pentagon

Der US-Internetkonzern Google ist einem Medienbericht zufolge einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium eingegangen, der den Einsatz seiner KI-Modelle für die Arbeit mit Daten unter Geheimverschluss betrifft.
Die Vereinbarung erlaube dem Pentagon, die Google-KI für „jeden rechtmäßigen Zweck der Regierung“ zu nutzen, berichtete die Zeitung „The Information“ am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Damit würde sich Google den Konkurrenten OpenAI und xAI von Elon Musk anschließen, die ebenfalls Verträge mit dem Pentagon über den Einsatz von KI-Modellen in geheimen Bereichen haben.
Der Google-Mutterkonzern Alphabet und das US-Verteidigungsministerium waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher der für das US-Regierungsgeschäft zuständigen Google-Sparte sagte „The Information“, bei der neuen Vereinbarung handle es sich um eine Ergänzung eines bestehenden Vertrags.
Pentagon hat auch Verträge mit anderen KI-Firmen
Das Pentagon hatte bereits 2025 Verträge im Wert von jeweils bis zu 200 Millionen Dollar (170,23 Millionen Euro) mit großen KI-Anbietern wie Anthropic, OpenAI und Google geschlossen. Das Ministerium will sich damit Flexibilität im Verteidigungsbereich sichern und sich nicht durch Warnungen der Technologie-Entwickler vor dem Einsatz unzuverlässiger Künstlicher Intelligenz (KI) in Waffensystemen einschränken lassen.
US-Präsident Donald Trump hat das Ministerium angewiesen, sich in „Department of War“ (Kriegsministerium) umzubenennen, was jedoch noch die Zustimmung des Kongresses erfordert.
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