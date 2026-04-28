Auch Google schließt KI-Pakt mit dem Pentagon

Pentagon hat auch Verträge mit anderen KI-Firmen

Das Pentagon hatte bereits 2025 Verträge im Wert von jeweils bis zu 200 Millionen Dollar (170,23 Millionen Euro) mit großen KI-Anbietern wie Anthropic, OpenAI und Google geschlossen. Das Ministerium will sich damit Flexibilität im Verteidigungsbereich sichern und sich nicht durch Warnungen der Technologie-Entwickler vor dem Einsatz unzuverlässiger Künstlicher Intelligenz (KI) in Waffensystemen einschränken lassen.