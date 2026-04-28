Alkoholverbot und Schutzzone: So geht es weiter

„Kein Herumlungern in der Gegend mehr“

„Die Situation ist nicht nur für das Straßenbild unerfreulich, sondern auch gefährlich“, sagt Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. „Es soll dort kein Herumlungern in der Gegend mehr geben“, wünscht sich Wiens oberster Polizist. Auch am Karlsplatz sei es 2013 gelungen, die hartnäckige Drogenszene zu zerschlagen. Diese Taktik soll hier nun fortgesetzt werden. Nicht zu verwechseln ist die Schutzzone übrigens mit den Waffenverbotszonen, wie sie für den Bereich Yppenplatz in Ottakring und für den Praterstern in Leopoldstadt sowie Reumannplatz samt Keplerplatz in Favoriten gelten (siehe Grafik).