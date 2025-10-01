Spotify-Gründer Ek wechselt in den Verwaltungsrat

Spotify-Gründer und -Chef Daniel Ek wechselt zum Jahreswechsel an die Spitze des Verwaltungsrats. Er werde sich in seiner neuen Position der langfristigen Strategie und der Investitionsplanung widmen, teilte der Musikstreaming-Dienst am Dienstag mit.
„Ich habe Rollen immer als Missionen betrachtet. Bei Spotify hatte ich ungefähr neun Missionen, ohne den gleichen Titel zu verlieren. In der Anfangszeit baute ich Möbel zusammen und verhandelte unsere ersten Deals. Ich leitete die Finanzen, das Produkt, dann den Vertrieb und schließlich das Marketing. Ich hatte hier in den meisten Teams verschiedene Rollen inne und war in verschiedenen Jobs tätig. Dies ist einfach meine nächste Mission. Mein Titel ändert sich – aber mein Engagement und mein Glaube an das, was wir aufbauen, bleiben gleich“, schrieb Ek in einem Brief an die Mitarbeiter.
Für die meisten von diesen soll sich demnach „wenig ändern“. Spotify verfüge über ein starkes Führungsteam und einen soliden Plan, den man umsetze. Daran ändere sich nichts, so Ek weiter. Den Vorstandsvorsitz übernehmen demnach als Doppelspitze der bisherige Technologiechef Gustav Söderström und Alex Norström, der aktuell das Marketing des schwedischen Unternehmens verantwortet.
Die in den USA notierten Spotify-Aktien fielen als Reaktion auf den geplanten Führungswechsel um gut vier Prozent.
