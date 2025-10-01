Spotify-Gründer Ek wechselt in den Verwaltungsrat

„Ich habe Rollen immer als Missionen betrachtet. Bei Spotify hatte ich ungefähr neun Missionen, ohne den gleichen Titel zu verlieren. In der Anfangszeit baute ich Möbel zusammen und verhandelte unsere ersten Deals. Ich leitete die Finanzen, das Produkt, dann den Vertrieb und schließlich das Marketing. Ich hatte hier in den meisten Teams verschiedene Rollen inne und war in verschiedenen Jobs tätig. Dies ist einfach meine nächste Mission. Mein Titel ändert sich – aber mein Engagement und mein Glaube an das, was wir aufbauen, bleiben gleich“, schrieb Ek in einem Brief an die Mitarbeiter.