„Es nützt nichts, die Starke zu markieren“

Barbara Pachl-Eberhart fand nach dem Verlust ihrer Familie zu einem neuen Leben. Derzeit läuft die Verfilmung ihres Buchs „Vier minus drei“ in unseren Kinos. Die Bestseller-Autorin, die auch in Vorträgen und Workshops ihre Erfahrungen mit Trauer und Lebensmut weitergibt, sprach mit der „Krone“.