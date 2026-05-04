„Es nützt nichts, die Starke zu markieren“

Barbara Pachl-Eberhart fand nach dem Verlust ihrer Familie zu einem neuen Leben. Derzeit läuft die Verfilmung ihres Buchs „Vier minus drei“ in unseren Kinos. Die Bestseller-Autorin, die auch in Vorträgen und Workshops ihre Erfahrungen mit Trauer und Lebensmut weitergibt, sprach mit der „Krone“.
Vor 18 Jahren zerbrach Barbara Pachl-Eberharts Leben in einem einzigen Augenblick: Ihr Mann und zwei ihrer Kinder starben bei einem Verkehrsunfall.
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