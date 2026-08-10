Mitschüler gequält: Sozialstunden für 16-Jährigen

Verantwortungsübernahme – aber nicht öffentlich

So wirft es zumindest die Staatsanwaltschaft vor. Zum tatsächlichen Prozess wird der Zugang verwehrt. Er wird vollkommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt – der Richter begründet das mit dem jungen Alter des Angeklagten und auch des Opfers. Vor dem Saal wird aber schnell klar, der 16-Jährige dürfte zumindest Verantwortung übernommen haben. Das Opfer wird nämlich von seiner Rechtsvertreterin weggeschickt, muss also nicht aussagen.