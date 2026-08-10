Gewittrige Sommernacht, aber im Osten trocken

Nach einem erneut verbreitet heißen Sommertag in Österreich kann es in den Montagabendstunden im Westen und Süden noch krachen, im Osten bleibt es hingegen meist trocken und heiß. Die Temperaturen gehen nachts nur langsam zurück und liegen zwischen 15 und 24 Grad. Im Laufe der Nacht beruhigt sich die Gewitterlage zunehmend, teils wird es sternenklar.
Österreich steht auch in der Nacht auf Dienstag weiter im Zeichen des Hochsommers – allerdings nicht überall mit ruhigem Wetter. Vor allem im Bergland und im Süden können am Montagabend noch teils kräftige Gewitter unterwegs sein. Lokal sind dabei laut Unwetterwarnzentrale Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich.
Auch bei den Temperaturen zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Regionen: Die Tiefstwerte liegen österreichweit zwischen etwa 15 und 24 Grad. Besonders im Osten bleibt es ungewöhnlich warm – dort sinken die Temperaturen vielerorts nur auf rund 20 bis 24 Grad. In den alpinen Regionen und in einigen Tälern wird es mit etwa 15 bis 18 Grad vergleichsweise angenehmer.
Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage für Ihr Bundesland im Detail:
Von Vorarlberg über Tirol bis in die Steiermark können sich am Abend und in der ersten Nachthälfte noch Schauer und Gewitter halten. Im weiteren Verlauf beruhigt sich das Wetter zunehmend, allerdings bleiben in den Alpen sowie im Süden einige Wolken und lokale Schauer zurück.
In Wien, im Burgenland oder im östlichen Niederösterreich darf man sich dagegen auf eine laue bis tropisch anmutende Sommernacht einstellen. Selbst in den frühen Morgenstunden bleibt es dort vielfach um oder über 20 Grad.
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