Gewittrige Sommernacht, aber im Osten trocken

Auch bei den Temperaturen zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Regionen: Die Tiefstwerte liegen österreichweit zwischen etwa 15 und 24 Grad. Besonders im Osten bleibt es ungewöhnlich warm – dort sinken die Temperaturen vielerorts nur auf rund 20 bis 24 Grad. In den alpinen Regionen und in einigen Tälern wird es mit etwa 15 bis 18 Grad vergleichsweise angenehmer.