Ärger über neue Tarife: Verantwortliche beruhigen

„Es gibt immer Gewinner und Verlierer“

Ist die neue Tarifwelt also ein Schuss in den Ofen, haben sich der VVV und Probst „verplant“? Letzterer kann darüber nur milde lächeln. Bei einem Videocall gemeinsam mit VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand nahm er sich am Montagvormittag gut eine Stunde Zeit, um den eingeladenen Journalisten seine Sicht der Dinge und die Hintergründe der neuen Tarifstruktur darzulegen. Zunächst einmal sei es völlig normal, dass ein neues System Kritik hervorrufe: „Das macht man ja nur alle zehn Jahren. Es braucht seine Zeit, bis sich die Fahrgäste daran gewöhnt haben – dann werden sie auch erkennen, dass es einfacher geworden ist. Und natürlich gibt es bei einer Umstellung immer Gewinner und Verlierer.“