Notaufnahme meldet immer mehr „Avocado-Hände“

Oft führt kein Weg an einer OP vorbei

„Wenn man es genau nimmt, gibt es ja zwei Avocado-Hände: einmal die, wo man sich in den Kleinfingerballen am Handrand schneidet, an der der kleine Finger ist, und die andere, wo man sich verletzt, wenn man versucht, den Stein herauszubekommen. Viele Verletzungsfälle gibt es auch, wenn die Avocado in der Hand gehalten wird, und man mit dem Messer außen herum die Schale abschneidet.