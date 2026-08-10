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Gefährliches Obst?

Notaufnahme meldet immer mehr „Avocado-Hände“

Ausland
10.08.2026 18:56
Der Obst-Trend hat seine Schattenseiten.
Der Obst-Trend hat seine Schattenseiten.(Bild: Ivan Kmit stock.adobe)
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Von krone.at

Zwar wirkt sich ihr Verzehr positiv auf unseren Körper aus. Doch ihre Zubereitung hat es in sich: Immer öfter sind Patienten mit sogenannten „Avocado-Händen“ in der Notaufnahme zu finden.

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Wer eine Avocado verspeisen will, muss gleich zwei Hindernisse überwinden – das Aufschneiden und das Entkernen. Schnell kann dabei das Schneidewerkzeug abrutschen und schlimme Verletzungen verursachen. Dem Berliner Handchirurgen Dr. Michael Lehnert zufolge lösen viele den Kern mit einem scharfen Messer aus dem Fluchtfleisch. Da sei die Gefahr groß, dass es Handballen oder Finger erwischt. Dort befinden sich wichtige Strukturen wie Beugesehnen, Fingernerven und Arterien dicht unter der Haut. Es könne zu starken Blutungen und sogar zum Funktionsverlust der Finger kommen.

Allein im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mussten deswegen 83 Betroffene im Zeitraum von Anfang 2022 bis Mitte 2026 von Chirurgen versorgt werden. Darunter mit 81,9 Prozent vorwiegend Frauen, mehr als die Hälfte von ihnen war zwischen 20 und 29 Jahre alt.

Oft führt kein Weg an einer OP vorbei
„Wenn man es genau nimmt, gibt es ja zwei Avocado-Hände: einmal die, wo man sich in den Kleinfingerballen am Handrand schneidet, an der der kleine Finger ist, und die andere, wo man sich verletzt, wenn man versucht, den Stein herauszubekommen. Viele Verletzungsfälle gibt es auch, wenn die Avocado in der Hand gehalten wird, und man mit dem Messer außen herum die Schale abschneidet.

Wenn dann die weichen Teile kommen, rutscht man ab und schneidet sich“, führt Dr. Lehnert gegenüber der „Bild“-Zeitung aus. Oft führte kein Weg an einer OP vorbei. Die Hand müsse danach häufig wochenlang ruhiggestellt und dann mit intensiver Physiotherapie behandelt werden.

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Verzichten muss man auf den wichtigen Vitamin-Lieferanten deswegen nicht. Vielmehr gilt es, ein paar wichtige Regeln zu beherzigen. Die Avocado sollte niemals in der Hand bearbeitet werden, sondern immer auf einem stabilen Schneidebrett. Der Kern ist stets mit einem Löffel herauszulösen. Dann sollte dem Genuss nichts mehr im Wege stehen.

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