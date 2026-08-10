Wer Leitungswasser trinkt, riskiert 2000 € Strafe

Einfluss von Unwetter, aber unklar, wo

Die genaue Ursache der aktuellen Beeinträchtigung habe noch nicht lokalisiert werden können. Als Maßnahmen sind nun UV-Filter in Hochbehältern, Lecksuchen und Trübungsmessungen geplant. Die Ergebnisse sollten laut Öfner am Dienstag vorliegen. Ausdrücklich und sogar doppelt entschuldigte sich Öfner bei jenen, „die sich in dieser Situation nicht angemessen informiert gefühlt haben“. Von einer Information über das Landeswarnsystem AT-Alert habe man „nach sorgfältiger Abwägung Abstand genommen“. Diese sei nicht zu 100 Prozent auf das Ortsgebiet eingrenzbar und garantiere „auch keine 100 Prozent flächendeckende Information“. Die Probleme mit der Trinkwasserversorgung waren zuvor fast ausschließlich über die gemeindeeigene Homepage kommuniziert worden.