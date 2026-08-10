Nach WM-Sensation: „Nur Unabhängigkeit größer“

Erstes Heimspiel. Gleich erstmals getroffen, den 3:0-Endstand gegen Aufsteiger Wienerberg samt ersten Saisonsieg fixiert. „Die technische Ausführung war nicht besonders, das Tor aber gut für das Selbstvertrauen.“ Für Flavio Dos Santos beginnt bei Ostligist Horn ein neues Kapitel. Und das nach zuletzt sechs Saisonen und insgesamt 8,5 Jahren bei Zweitligist FAC (zum ÖFB-Cupstart gab‘s gleich das Wiedersehen).