Nach WM-Sensation: „Nur Unabhängigkeit größer“

Nach 8,5 Jahren verließ Offensiv-Ass Flavio Dos Santos den FAC und ging zu Ostligist Horn. Der Flügel will eine Ausbildung im Sozialbereich machen, jubelte mit Kap Verde über die grandiose WM-Premiere und erzählte über das Fußballleben auf dem Inselstaat. Nun will er mit den Hornern vorne angreifen.
Erstes Heimspiel. Gleich erstmals getroffen, den 3:0-Endstand gegen Aufsteiger Wienerberg samt ersten Saisonsieg fixiert. „Die technische Ausführung war nicht besonders, das Tor aber gut für das Selbstvertrauen.“ Für Flavio Dos Santos beginnt bei Ostligist Horn ein neues Kapitel. Und das nach zuletzt sechs Saisonen und insgesamt 8,5 Jahren bei Zweitligist FAC (zum ÖFB-Cupstart gab‘s gleich das Wiedersehen).
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