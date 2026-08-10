Wie sich Trockenheit auf unsere Wälder auswirkt

Seit Wochen stöhnt das Land unter den hohen Temperaturen und dem fehlenden Regen. Der daraus resultierende Futtermangel hat dazu geführt, dass viele Rinderbauern ihre Tiere in die Schlachthöfe bringen. Wie sich die Trockenheit auf unsere Wälder auswirkt – die „Krone“ kennt die Antworten.