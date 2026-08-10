Mit der „Krone“ auf Rennsport-Zeitreise

Motorsport-Fans aufgepasst: Beim Red Bull Ring Classics am 29. und 30. August wird das Murtal zur Bühne für historische Boliden und packende Renn-Action. Die „Krone“ verlost exklusive VIP-Pakete inklusive Hotelübernachtung, Grid Walk und besonderen Einblicken hinter die Kulissen.
Der Red Bull Ring im malerischen Murtal hat eine lange Tradition und beeindruckende Geschichte im Motorsport. Damit bildet die Strecke den perfekten Rahmen für ein historisches PS-Festival der Extraklasse: das Red Bull Ring Classics, das heuer an einem neuen Termin über die Bühne geht und am 29. und 30. August zahlreiche Rennsport-Fans anlockt.
Mit dabei sind etwa die BOSS GP, die Formel Vau oder die Interwetten SportsCar Challenge, bei der sich sogar der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Klien hinters Steuer klemmt. Im für alle Ticketinhaber frei zugänglichen Fahrerlager kommt man den Boliden ganz nah. Es gibt Pit Lane Walks, Fahrzeugausstellungen und ein großes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Weitere Informationen und Tickets finden Sie HIER.
Eine exklusive Chance
Wer jetzt Lust auf das Red Bull Ring Classics bekommen hat, bekommt mit der „Krone“ eine ganz besondere Chance. Wir verlosen unter unseren Abonnenten (Print & Digital) eines von zwei exklusiven Pakete. Zudem verlosen wir unter allen anderen Teilnehmern noch 45x2 Tribünenplätze für Samstag ODER Sonntag. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Eines von zwei VIP-Pakete für 2 Personen – je eines für Samstag und Sonntag – bestehend aus: