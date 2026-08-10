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Mit der „Krone“ auf Rennsport-Zeitreise

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10.08.2026 18:41
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(Bild: Phillip Platzer Red Bull Ring – krone kreativ)
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Von Sponsoring

Motorsport-Fans aufgepasst: Beim Red Bull Ring Classics am 29. und 30. August wird das Murtal zur Bühne für historische Boliden und packende Renn-Action. Die „Krone“ verlost exklusive VIP-Pakete inklusive Hotelübernachtung, Grid Walk und besonderen Einblicken hinter die Kulissen.

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Der Red Bull Ring im malerischen Murtal hat eine lange Tradition und beeindruckende Geschichte im Motorsport. Damit bildet die Strecke den perfekten Rahmen für ein historisches PS-Festival der Extraklasse: das Red Bull Ring Classics, das heuer an einem neuen Termin über die Bühne geht und am 29. und 30. August zahlreiche Rennsport-Fans anlockt.

(Bild: Formel Histori)
(Bild: Phillip Platzer Red Bull Ring – krone kreativ)

Mit dabei sind etwa die BOSS GP, die Formel Vau oder die Interwetten SportsCar Challenge, bei der sich sogar der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Klien hinters Steuer klemmt. Im für alle Ticketinhaber frei zugänglichen Fahrerlager kommt man den Boliden ganz nah. Es gibt Pit Lane Walks, Fahrzeugausstellungen und ein großes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Weitere Informationen und Tickets finden Sie HIER

Eine exklusive Chance
Wer jetzt Lust auf das Red Bull Ring Classics bekommen hat, bekommt mit der „Krone“ eine ganz besondere Chance. Wir verlosen unter unseren Abonnenten (Print & Digital) eines von zwei exklusiven Pakete. Zudem verlosen wir unter allen anderen Teilnehmern noch 45x2 Tribünenplätze für Samstag ODER Sonntag. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Mitmachen und gewinnen
Gewinnen Sie exklusive Preise für die Moto GP in Spielberg
Exklusiv für alle „Krone“-Abonnenten (Print & Digital)

Eines von zwei VIP-Pakete für 2 Personen – je eines für Samstag und Sonntag – bestehend aus:

  • VIP-Tickets für 2 Personen
  • Übernachtung in einem Hotel im Murtal
  • Zugang zum Grid Walk
  • Exklusive Führung durch die Boxen und die Race Control
  • Service Road Tour
  • Schwenken der Zielflagge für eine Person
  • Fahrt auf dem Beifahrersitz im Safety Car für eine Person
Für alle „Krone“-Leser
  • 45x2 Tribünen-Tickets für Samstag
  • 45x2 Tribünen-Tickets für Sonntag
Alle Infos & Preise
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