Mit der „Krone“ auf Rennsport-Zeitreise

Eine exklusive Chance

Wer jetzt Lust auf das Red Bull Ring Classics bekommen hat, bekommt mit der „Krone“ eine ganz besondere Chance. Wir verlosen unter unseren Abonnenten (Print & Digital) eines von zwei exklusiven Pakete. Zudem verlosen wir unter allen anderen Teilnehmern noch 45x2 Tribünenplätze für Samstag ODER Sonntag. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.