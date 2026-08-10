Krallt sich Italo-Klub österreichischen WM-Fahrer?

Schmid spielt seit 2020 für Werder, in der Vorsaison gelangen ihm in der Liga vier Tore und acht Assists. Im ÖFB-Team ist der 1,68-Meter-Mann unter Trainer Ralf Rangnick zur Stammkraft avanciert. Sein letztes von bisher vier Länderspiel-Toren erzielte er im Juni in der WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (3:1).