Krallt sich Italo-Klub österreichischen WM-Fahrer?

Es wird immer konkreter: ÖFB-Teamspieler Romano Schmid dürfte den SV Werder Bremen ein Jahr vor Vertragsende in Richtung Italien verlassen!
Der 26-jährige Mittelfeldspieler befindet sich offenbar in konkreten Gesprächen mit Serie-A-Aufsteiger Frosinone. Schmid reiste am Montag nicht mit in ein Werder-Trainingslager nach Nordrhein-Westfalen. Der Steirer sei stattdessen auf dem Weg zu Gesprächen mit einem anderen Klub, bestätigten die Bremer, vorerst ohne dessen Namen zu nennen.
US-Fonds lässt Italiener träumen
Bei Frosinone war erst Anfang Juli der US-Fonds Clara Vista als neuer Mehrheitseigentümer eingestiegen. Die Investmentgesellschaft, in deren Mehrheitsbesitz auch Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town steht, zahlte für 80 Prozent der Klubanteile 41,5 Millionen Euro – und will weiter in Frosinone investieren
Basisablöse in Höhe von 8,5 Mio. Euro
Als Basisablöse für Schmid sind laut deutschen Medien 8,5 Millionen Euro im Gespräch. Dazu sollen Werder zwei weitere Millionen in Form möglicher Bonuszahlungen winken.
Schmid spielt seit 2020 für Werder, in der Vorsaison gelangen ihm in der Liga vier Tore und acht Assists. Im ÖFB-Team ist der 1,68-Meter-Mann unter Trainer Ralf Rangnick zur Stammkraft avanciert. Sein letztes von bisher vier Länderspiel-Toren erzielte er im Juni in der WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (3:1).
Auch Grillitsch ante portas
Auch Schmids ÖFB-Kollege Florian Grillitsch soll laut italienischen Medien und Transferexperten vor einer Unterschrift bei Frosinone stehen. Der 31-jährige Mittelfeldmann war zuletzt aus seinem Vertrag bei SC Braga ausgestiegen und ist vereinslos.
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