Das Bermudadreieck des Stroms in Mariahilf

Die drei B‘s

Laut einem Sprecher der Wiener Netze kommt es immer im Sommer zu häufigeren Stromausfällen, schuld sind Bagger, Blitz und Baum. Und gerade in diesem Grätzel werde derzeit viel gebaut. Und trotz genauer digitaler Dokumentation komme es vor, dass sich ein Bagger vergräbt.