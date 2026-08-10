Neue Pläne für Salzburgs schlimmsten Kreisverkehr

Der Mini-Radius bremst große Fahrzeuge aus, das Einfahren ist wegen der geringen Abstände der vier Zufahrten oft ein Geduldsspiel – der Kreisverkehr im Salzburger Stadtteit Leopoldskron ist einer der schlimmsten. Auch deshalb, weil er ein Provisorium ist. Jetzt gibt es endlich neue Pläne.
Fast alle Salzburger kennen den Kreisverkehr in der Moosstraße bei der Kreuzung zur Nußdorferstraße. Er ist ein Provisorium, das in den vergangenen zehn Jahren immer wieder adaptiert worden ist. Dennoch gehört dieser Kreisel zu den Unangenehmsten der gesamten Stadt.
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