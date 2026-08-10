Warum Rapids Schnäppchen wie am Fließband trifft

Mit sechs Pflichtspielsiegen in Folge ist Rapid perfekt in die Saison gestartet! Auch dank Moulaye Haidara, der als Super-Joker bereits fünfmal traf, auch beim 2:1 in Ried der Matchwinner war. Wie der 20-Jährige nach Hütteldorf kam und warum der Malier jetzt vor dem Durchbruch steht.
„Wir waren uns im April, Mai nicht ganz sicher über sein Level, da ist er stagniert. Ich habe viel mit ihm gesprochen, wir mussten ihn körperlich pushen, ihm Verständnis für die defensive Arbeit einimpfen. Seit Tag eins der Vorbereitung überrascht er mich. Ich habe ihm zu Saisonbeginn gesagt, dass er seine Minuten bekommt. Bis jetzt nutzt er seine Chance.“ Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup hält bei Moulaye Haidara bewusst den Ball flach.
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