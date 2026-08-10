Polizei sucht nach Fest zwei Schlägerinnen

Brüche im Gesicht erlitten

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dabei zwei Frauen im Alter von je 21 Jahren von zwei bislang unbekannten Frauen geschlagen bzw. getreten“, teilte die Polizei mit. Ein Opfer erlitt durch die Schläge der beiden unbekannten Täterinnen mehrere Frakturen im Gesichtsbereich. Eine weitere Person wurde von denselben Täterinnen leicht verletzt.

Polizei hofft auf Zeugen

Die beiden unbekannten Täterinnen wurden als sehr ähnlich aussehend beschrieben – zwischen 16 und 18 Jahre alt, ca. 155 bis 160 Zentimeter groß und von schmaler Statur; lange, glatte, dunkle Haare, dunkler Hauttyp und deutschsprachig.