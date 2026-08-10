Polizei sucht nach Fest zwei Schlägerinnen

Schlimme Eskalation am Wochenende beim Marktfest in Vomp (Tiroler Bezirk Schwaz): Nicht junge Männer, sondern mehrere Frauen gerieten massiv aneinander – mit drastischen Folgen für eines der Opfer. Die Polizei sucht nun nach zwei beteiligten jungen Damen.
Am Samstag fand in Vomp das „Marktfest“ statt, bei herrlichem Sommerwetter war es abends bestens besucht. Gegen 23:30 Uhr kam es im Bereich der Schirmbar der Landjugend Vomp zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.
Brüche im Gesicht erlitten
„Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dabei zwei Frauen im Alter von je 21 Jahren von zwei bislang unbekannten Frauen geschlagen bzw. getreten“, teilte die Polizei mit. Ein Opfer erlitt durch die Schläge der beiden unbekannten Täterinnen mehrere Frakturen im Gesichtsbereich. Eine weitere Person wurde von denselben Täterinnen leicht verletzt.
Polizei hofft auf Zeugen
Die beiden unbekannten Täterinnen wurden als sehr ähnlich aussehend beschrieben – zwischen 16 und 18 Jahre alt, ca. 155 bis 160 Zentimeter groß und von schmaler Statur; lange, glatte, dunkle Haare, dunkler Hauttyp und deutschsprachig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.