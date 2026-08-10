Misshandelte Ehefrau sagt nicht aus: Freispruch!

Morddrohung während eines Filmabends

Doch der Metallarbeiter legte umgehend nach und forderte unverblümt den Rauswurf des Übersetzers: „Ich will den nicht!“ Worauf Richter Alexander Wehinger den Wüterich kurz und knapp in die Schranken wies: „Überschätzen Sie Ihre Rolle nicht. Sie sind Angeklagter!“ Laut der ursprünglichen Anzeige soll der 38-Jährige seine Ehefrau im Juni im Gesicht und an der Hand gepackt, zugedrückt und ihr einen Faustschlag verpasst haben. Auch getreten habe er sie. Besonders erschreckend: Beim gemeinsamen Ansehen eines afghanischen Films, in dem ein Mann seine Frau ersticht, soll er gedroht haben: „Wenn du mit mir diskutierst, passiert dir dasselbe.“