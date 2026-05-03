Italien, England, Spanien: Wettbieten um ÖFB-Ass?

David Affengruber hat mit seinen starken Leistungen im Trikot von Elche das Interesse gleich mehrerer Klubs geweckt. Ein Wechsel im Sommer ist wahrscheinlich. Mit Manchester United bringt sich offenbar auch ein großer Traditionsverein in Stellung.
In spanischen Medien wird schon heftig diskuttiert, wo Affengruber in der kommenden Saison spielen könnte. „Mundo Deportivo“ berichtet nun, dass sich auch Manchester United für einen möglichen Transfer in Stellung bringt. Demnach hat man die Entwicklung des ÖFB-Legionärs genau verfolgt.
20 Millionen gefordert
Die Verantwortlichen bei den „Red Devils“ sollen demnach von der Entwicklung des Verteidigers beeindruckt sein. Doch nicht nur aus England gibt es Interesse. Mehrere Klubs aus der italienischen Serie A sollen ebenfalls ihre Fühler nach Affengruber ausstrecken.
Auch ein Verbleib in Spanien scheint gut möglich. Atletico Madrid, Betis Sevilla, FC Sevilla und Villarreal zeigen ebenfalls Interesse. Der Vertrag des Österreichers bei Elche läuft noch bis 2027 – für einen Transfer im Sommer soll der Klub 20 Millionen Euro an Ablöse fordern.
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