SPÖ-Umweltsprecherin wegen Trockenheit alarmiert

Zudem brauche es einen gesetzlich abgesicherten Vorrang bei Nutzungskonflikten sowie ein klares Bekenntnis zu Wasser als öffentliches Gut. „Wir sind gegen jede Privatisierung von Wasser“, sagte Heer. Die Trockenheit zeige auch, wie wichtig es wäre, rasch ein wirksames Klimagesetz in Österreich zu beschließen. „Die aktuelle Trockenheit in Österreich führt uns wieder einmal vor Augen, wie abhängig wir von einem gesunden Klima und einer intakten Umwelt sind“, sagte die Politikerin.