Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skispringer betroffen

Prämien-Chaos: Frust und Ärger bei Olympia-Helden

Ski Nordisch
03.05.2026 11:44
Betroffen ist vor allem Skispringer Kacper Tomasiak.
Betroffen ist vor allem Skispringer Kacper Tomasiak.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dem Nationalen Olympischen Komitee Polens steht offenbar juristischer Ärger bevor. Offene Prämienzahlungen in Höhe von rund 230.000 Euro für die Medaillengewinner von Cortina sorgen für Unruhe. Die Familie von Skispringer Kacper Tomiasiak hat schon mit ihren Anwälten gesprochen. 

0 Kommentare

„Wir haben bereits mit Anwälten gesprochen und beabsichtigen, am Montag nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub in dieser Angelegenheit tätig zu werden“, ließ Kinga Tomasiak, Mutter von Olympia-Held Kacper Tomasiak, gegenüber „WP SportoweFakty“ wissen. 

Tomiasiak ist von der Causa am stärksten betroffen. Durch seine drei Olympia-Medaillen stehen dem 19-Jährigen knapp 130.000 Euro an Prämien zu. „Wir werden das nicht auf sich beruhen lassen“, geht Mama Tomasiak nun in die Offensive.

Lesen Sie auch:
Adler-Legende Adam Malysz hört in Polen als Skispräsident auf.
Adler-Beben in Polen
Malysz hört auf! Horngacher bangt um Trainer-Job
23.04.2026

Denn ausgezahlt wurde noch nichts – der Stichtag war der 30. April. Hintergrund der ausbleibenden Zahlungen sind wohl finanzielle Probleme des polnischen Olympischen Komitees. Zuletzt sind gleich zwei Sponsoren abhandengekommen. 

Wasek sucht das Gespräch
Für Kinga Tomasiak keine Ausrede: „Der Präsident sprach mit einem breiten Lächeln von Rekordprämien und prahlte mit seinen Erfolgen, doch als es darum ging, seine Versprechen einzulösen, traten Probleme auf.“ 

Die polnischen Skispringen müssen weiter auf die versprochenen Prämien warten.
Die polnischen Skispringen müssen weiter auf die versprochenen Prämien warten.(Bild: Andreas Tröster)

Der ebenfalls betroffene Skisprung-Kollege Pawel Wasek kündigte unterdessen an, ein persönliches Gespräch mit dem Komitee führen zu wollen, vor weitere Schritte in Erwägung gezogen werden, wie „WP SportoweFakty“ berichtet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
03.05.2026 11:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
196.884 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
87.918 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
83.590 mal gelesen
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
2084 mal kommentiert
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1237 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
937 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Mehr Ski Nordisch
Skispringer betroffen
Prämien-Chaos: Frust und Ärger bei Olympia-Helden
Trainer-Rückzieher
Erneute Wende – das Chaos nimmt kein Ende
Krone Plus Logo
Skiverband verlängert
Ja zu A! Erfolgsduo verlängert bis Olympia 2030
Skisprung-Coach warnt
Klartext? „… dann wird dieser Sport aussterben!“
Zukunft der Trainer?
Widhölzl und Bieler: ÖSV verkündet Entscheidung!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf