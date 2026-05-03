Prämien-Chaos: Frust und Ärger bei Olympia-Helden

Dem Nationalen Olympischen Komitee Polens steht offenbar juristischer Ärger bevor. Offene Prämienzahlungen in Höhe von rund 230.000 Euro für die Medaillengewinner von Cortina sorgen für Unruhe. Die Familie von Skispringer Kacper Tomiasiak hat schon mit ihren Anwälten gesprochen.
„Wir haben bereits mit Anwälten gesprochen und beabsichtigen, am Montag nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub in dieser Angelegenheit tätig zu werden“, ließ Kinga Tomasiak, Mutter von Olympia-Held Kacper Tomasiak, gegenüber „WP SportoweFakty“ wissen.
Tomiasiak ist von der Causa am stärksten betroffen. Durch seine drei Olympia-Medaillen stehen dem 19-Jährigen knapp 130.000 Euro an Prämien zu. „Wir werden das nicht auf sich beruhen lassen“, geht Mama Tomasiak nun in die Offensive.
Denn ausgezahlt wurde noch nichts – der Stichtag war der 30. April. Hintergrund der ausbleibenden Zahlungen sind wohl finanzielle Probleme des polnischen Olympischen Komitees. Zuletzt sind gleich zwei Sponsoren abhandengekommen.
Wasek sucht das Gespräch
Für Kinga Tomasiak keine Ausrede: „Der Präsident sprach mit einem breiten Lächeln von Rekordprämien und prahlte mit seinen Erfolgen, doch als es darum ging, seine Versprechen einzulösen, traten Probleme auf.“
Der ebenfalls betroffene Skisprung-Kollege Pawel Wasek kündigte unterdessen an, ein persönliches Gespräch mit dem Komitee führen zu wollen, vor weitere Schritte in Erwägung gezogen werden, wie „WP SportoweFakty“ berichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.