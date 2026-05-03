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Teamkollege schockiert

Drama bei Bayern-Match: „Komplette Nase verloren“

Deutsche Bundesliga
03.05.2026 10:21
Trotz seiner schweren Nasenverletzung kehrte Jonas Föhrenbach noch einmal auf das Spielfeld ...
Trotz seiner schweren Nasenverletzung kehrte Jonas Föhrenbach noch einmal auf das Spielfeld zurück.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
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Von krone Sport

Heidenheim-Verteidiger Jonas Föhrenbach hat sich im Spiel gegen die Bayern (3:3) eine schwere Nasenverletzung zugezogen. „Der Föhre hat seine komplette Nase verloren“, zeigte sich Teamkollege Patrick Mainka nach der Partie schockiert. 

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Bitterer Samstag für Heidenheim! Das Schlusslicht der deutschen Fußball-Bundesliga brachte Meister Bayern an den Rand einer Niederlage und musste dann doch in der Nachspielzeit den bitteren und möglicherweise folgenschweren Ausgleichstreffer hinnehmen. Doch das war nicht der einzige Rückschlag für den Abstiegskandidaten. 

Föhrenbach verletzte sich bei einem Zusammenprall mit seinem eigenen Torhüter.
Föhrenbach verletzte sich bei einem Zusammenprall mit seinem eigenen Torhüter.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Kehrte auf den Platz zurück
Auch eine schlimme Verletzung bereitet den Heidenheimern Sorgen. Bei einem Zusammenprall mit Torhüter Diant Ramaj zog sich Verteidiger Föhrenbach eine schwere Nasenverletzung zu. „Der Föhre hat seine komplette Nase verloren“, zeigte sich Teamkollege Mainka im Sky-Interview schockiert. Trainer Frank Schmidt bestätigte anschließend: „Die Nase ist gebrochen, ist durch.“ 

Trotz seiner Verletzung kehrte Föhrenbach nach langer Behandlung noch einmal auf den Rasen zurück, um seinem Team im Kampf gegen den drohenden Abstieg zu helfen. „Das war Wille pur“, zeigte sich Trainer-Legende Schmidt von seinem Abwehrspieler beeindruckt.

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