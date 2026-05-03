Drama bei Bayern-Match: „Komplette Nase verloren“

Bitterer Samstag für Heidenheim! Das Schlusslicht der deutschen Fußball-Bundesliga brachte Meister Bayern an den Rand einer Niederlage und musste dann doch in der Nachspielzeit den bitteren und möglicherweise folgenschweren Ausgleichstreffer hinnehmen. Doch das war nicht der einzige Rückschlag für den Abstiegskandidaten.