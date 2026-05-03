Zoff um „Timmy“: Schwere Vorwürfe der Geldgeber

Tierärztin spricht von „unfassbarer Frechheit“

Heftige Kritik kommt auch direkt aus dem medizinischen Team. Wie „Focus Online“ berichtet, zeigte sich Tierärztin Kirsten Tönnies in einem Video-Statement empört: „Es ist eine unfassbare Frechheit, was hier abgeht.“ Sie und ihre Kollegin seien entgegen den Absprachen nicht zur Barge gebracht worden. Zudem habe die Crew längere Zeit mit einem Schlauchboot am Heck des Transportschiffs operiert, was zusätzlichen Stress für das Tier bedeutet habe. „Sie geben keine Informationen. Es ist dort kein Tierarzt vor Ort“, so Tönnies weiter.