Liga vor Abbruch? Niederlande droht Fußball-Chaos!

Wird die Saison in der ersten niederländischen Fußball-Liga kurz vor dem Ende abgebrochen? Nach einem Einspruch von NAC Breda wegen eines möglicherweise regelwidrig eingesetzten Spielers der Go Ahead Eagles droht das große Fußball-Chaos. Ein Urteilsspruch am Montag wird richtungsweisend.
Am 15. März hatte Abstiegskandidat Breda gegen die Go Ahead Eagles eine bittere 0:6-Klatsche kassiert. Doch dieses Spiel könnte nun ungeahnte Folgen haben. Denn die Eagles setzten Verteidiger Dean James ein, der sich vor einem Jahr dazu entschieden hatte, für die Nationalmannschaft von Indonesien zu spielen.
Rechtlich kann das so gewertet werden, dass er auf die niederländische Staatsbürgerschaft verzichtet hat. Demnach würde er seither als ausländischer Spieler gelten und deshalb eine Arbeitsgenehmigung benötigen. Breda hat diesbezüglich Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt.
Urteilsspruch am Montag
Der niederländische Verband und die Ligavereinigung haben den Protest abgewiesen, doch Breda ging in Revision. Auch Zweitligist TOP Oss hat sich dabei angeschlossen. Am Montag wird ein Gericht darüber entschieden. Sollte Breda Recht bekommen, droht ein großes Chaos.
Ein Anwalt des Verbandes führte nämlich während des Prozesses an, dass in über 130 Liga-Partien Spieler um Einsatz gekommen sind, die möglicherweise dann auch nicht spielberechtigt wären. Diese Matches müssten dann für ungültig erklärt und wiederholt werden.
Verbandsdirektorin Marianne van Leeuwen sieht deshalb die Liga in Gefahr: „Wir glauben, dass dann Chaos entsteht, weil sehr viele andere Vereine Vorbehalte angemeldet haben. Wenn NAC Recht bekommt, werden auch die anderen Vereine Eilverfahren einleiten und dergleichen. Das könnte bedeuten, dass die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden kann.“ Das Urteil am Montag wird also wegweisend sein.
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