Liga vor Abbruch? Niederlande droht Fußball-Chaos!

Verbandsdirektorin Marianne van Leeuwen sieht deshalb die Liga in Gefahr: „Wir glauben, dass dann Chaos entsteht, weil sehr viele andere Vereine Vorbehalte angemeldet haben. Wenn NAC Recht bekommt, werden auch die anderen Vereine Eilverfahren einleiten und dergleichen. Das könnte bedeuten, dass die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden kann.“ Das Urteil am Montag wird also wegweisend sein.