Grünschnitt, Messer: Eskalation auf Mülldeponie

Gegen Auto getreten, Messer gezückt

Und dann eskalierte die Situation: Im Zuge des lautstarken Konflikts habe der Mitarbeiter zunächst mehrmals auf das Auto des Bosniers eingetreten – gegen die vordere Stoßstange und die Motorhaube. Doch damit nicht genug: Der Türke soll dann auch noch ein Messer gezückt und den Pkw-Lenker, der sich immer noch im Wagen befand, bedroht haben.