Grünschnitt, Messer: Eskalation auf Mülldeponie

Wilde Szenen spielten sich am Samstagabend auf einer Mülldeponie in Reutte in Tirol ab: Weil ein Bosnier (39) nach Betriebsschluss dort noch Grünschnitt ablagerte, geriet er in Streit mit einem 43-jährigen Angestellten. Die Auseinandersetzung gipfelte in einem Polizeieinsatz, nachdem der türkische Mitarbeiter sogar ein Messer gezückt hatte.
Zu der wilden Auseinandersetzung war es kurz vor 19 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtete, lud der 39-jährige Bosnier am Gelände der Mülldeponie Grünschnitt ab – außerhalb der Öffnungszeiten! Der türkische Angestellte (43) bemerkte dies und stellte sich dem „Eindringling“, als dieser das Areal verlassen wollte, in den Weg.
Gegen Auto getreten, Messer gezückt
Und dann eskalierte die Situation: Im Zuge des lautstarken Konflikts habe der Mitarbeiter zunächst mehrmals auf das Auto des Bosniers eingetreten – gegen die vordere Stoßstange und die Motorhaube. Doch damit nicht genug: Der Türke soll dann auch noch ein Messer gezückt und den Pkw-Lenker, der sich immer noch im Wagen befand, bedroht haben.
Eine Streife konnte den 43-jährigen Verdächtigen schließlich festnehmen.
Ermittler von der Polizei
Autolenker alarmierte die Polizei
Daraufhin machte sich der Bosnier aus dem Staub – er brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. „Eine Streife konnte den 43-jährigen Verdächtigen schließlich festnehmen“, so die Ermittler. Nach der Einvernahme wurde der Türke wieder auf freien Fuß gesetzt.
Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die zuständige Bezirkshauptmannschaft Reutte.
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