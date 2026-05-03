Vorarlbergerin ist Meisterin im Schnellpuzzeln

„Ich wusste, dass ich schnell sein kann, wenn alles passt – mit einem Sieg habe ich aber nicht gerechnet“, sagte Gerold. Die Kindergartenpädagogin hat erst zu Silvester zu üben begonnen, nachdem sie zufällig von den Staatsmeisterschaften erfahren hatte. Zuerst habe sie drei bis vier Puzzles pro Woche gelegt, später sei es eines am Tag gewesen, sagte die Vorarlbergerin. „Zuletzt war es schon fast eine Sucht, jetzt freue ich mich wieder auf ein Puzzle zwischendurch zum Entspannen.“