Vorarlbergerin ist Meisterin im Schnellpuzzeln

Die Vorarlbergerin Andrea Gerold ist Österreichs schnellste Puzzlerin. Sie gewann die zweitägigen nationalen Titelkämpfe in Wiener Neudorf (Niederösterreich) und stellte mit 37 Minuten und zwölf Sekunden gleich einen neuen nationalen Rekord auf – für ein Puzzle mit 500 Teilen.
„Ich wusste, dass ich schnell sein kann, wenn alles passt – mit einem Sieg habe ich aber nicht gerechnet“, sagte Gerold. Die Kindergartenpädagogin hat erst zu Silvester zu üben begonnen, nachdem sie zufällig von den Staatsmeisterschaften erfahren hatte. Zuerst habe sie drei bis vier Puzzles pro Woche gelegt, später sei es eines am Tag gewesen, sagte die Vorarlbergerin. „Zuletzt war es schon fast eine Sucht, jetzt freue ich mich wieder auf ein Puzzle zwischendurch zum Entspannen.“
Gerold setzte sich gegen die amtierende Vizemeisterin Magdalen Greunz aus Graz (39 Minuten und 43 Sekunden) sowie die drittplatzierte Anna Egger aus Villach (39 Minuten und 51 Sekunden) durch. Die Vorjahressiegerin Verena Klauser aus Wiener war wegen einer Babypause nicht am Start.
Zuletzt war es schon fast eine Sucht, jetzt freue ich mich wieder auf ein Puzzle zwischendurch zum Entspannen.
Andrea Gerold, Speed-Puzzle-Meisterin
Den Paarbewerb gewannen Magdalen Greunz und Julia Hildebrandt mit einer Zeit von 25 Minuten und 35 Sekunden. Im Teamwettbewerb setzte sich das Quartett „Pick up the pieces“ rund um Karin Klauser durch. Insgesamt nahmen 493 Menschen aus ganz Österreich an der Meisterschaft am Freitag und Samstag teil. Hauptsponsor war Ravensburger.
„In allen Bewerben haben nicht nur die Siegerinnen mit den neuen österreichischen Bestzeiten, sondern alle Teilnehmenden gezeigt, wie schnell die Speed Puzzling Community innerhalb des letzten Jahres geworden ist“, sagten Verena Lanzinger, Obfrau des Puzzlevereins Österreich, und Doris Kornitzer von Ravensburger. Im September wird die Weltmeisterschaft in Spanien ausgetragen.
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