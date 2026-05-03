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Frage des Tages

HiPP-Erpresser gefasst: Kaufen Sie nun Babybrei?

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03.05.2026 11:24
Haben Sie Ihr Vertrauen in Babynahrungshersteller verloren?
Haben Sie Ihr Vertrauen in Babynahrungshersteller verloren?(Bild: Hannes Wallner)
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Von Community

Der 39-jährige Österreicher, der HiPP-Babybrei vergiftet hatte und das Unternehmen erpressen wollte, wurde in Salzburg gefasst. Unsere Frage des Tages vom 3. Mai lautet: „HiPP-Erpresser gefasst: Kaufen Sie jetzt wieder Babybrei?“

0 Kommentare

Würden Sie wieder bedenkenlos Babybrei kaufen? Hat die Festnahme Ihr Vertrauen in Marken wie HiPP wiederhergestellt, oder bleiben Zweifel? Wie stehen Sie zu dem Umgang des Unternehmens in dieser Causa?


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