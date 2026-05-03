In Betonschacht gefallen: Junger Stier geborgen

Spektakulärer Tierrettungseinsatz in Waidhofen an der Ybbs-Wirts (NÖ): Ein junger Stier ist in einen Betonschacht gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.
Die Feuerwehr rückte am Samstag an und arbeitete gemeinsam mit dem Landwirt an der Rettung des Tieres. Mithilfe von Hebemitteln gelang es den Einsatzkräften schließlich, den schwer verängstigten Stier aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Stier wieder auf der Weide
Nach rund 45 Minuten war der Einsatz erfolgreich beendet. Der Stier blieb laut Einsatzkräften unverletzt und konnte wohlbehalten zurück auf die Weide gebracht werden.
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