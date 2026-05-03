Vermisster Taucher: Trauriges Ende nach Suchaktion

Drama im Burgenland: Am Neufelder See ist ein vermisster Taucher am Sonntagvormittag tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte bargen den Mann nach stundenlanger Suche aus dem Wasser.
Der als erfahren und besonders vorsichtig geltende Taucher war bereits am Samstagmittag zu seinem Tauchgang aufgebrochen – doch er kehrte nicht mehr zurück. Gegen 16 Uhr dann die Alarmierung: Eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet.
Bis weit nach Mitternacht suchten Feuerwehr, Taucher und Wasserretter den Vermissten. Mit modernster Technik, darunter auch Sonargeräte, wurde der See systematisch durchkämmt.
Am Sonntag dann die traurige Gewissheit: Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache aufgenommen.
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